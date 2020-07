Brief 2 ’Geen vertrouwen in De Jonge’

Het partijestablishment heeft gewonnen en de spreekbuis van het RIVM wordt CDA-leider. In Hugo de Jonge met z’n ’Pipo-schoenen’ heb ik totaal geen vertrouwen. Iemand die het niet over z’n lippen krijgt om te erkennen dat er grove fouten gemaakt zijn ten aanzien van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, alsmede de thuiszorg, is geen knip voor de neus waard. En hoe zit het met de 1000 euro die je beloofd hebt aan de ’zorghelden’? Met Hugo de Jonge als CDA-leider wordt het volgend jaar een makkie voor Mark Rutte.

Rieks Heidemans

