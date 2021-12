Uitslag Stelling: ’2021 bracht weinig goeds’

Als meest dramatische gebeurtenis noemden de meeste stemmers de moord op Peter R. de Vries. Een respondent noemt de dag waarop Peter R. de Vries werd neergeschoten ’de dag dat in Nederland de democratie de nek werd omgedraaid’. Daarnaast waren veel respondenten onder de indruk van de overstromingen in Limburg. „Limburg zit nog steeds met de brokken en niemand kijkt daar nog naar om”, klinkt het kritisch.

Iemand vult verder nog aan: „De toeslagenaffaire, de regering die opstapte en tóch nog driekwart jaar bleef zitten.” Een ander heeft nog twee dieptepunten: „Al die families die door corona geliefden zijn kwijtgeraakt en geen afscheid mochten nemen. En de rellende idioten die zich keerden tegen hulpverleners.”

Als absoluut hoogtepunt noemden veruit de meeste deelnemers de winst van Max Verstappen in de Formule 1. Een respondent vindt dat we ook niet moeten vergeten dat Dick Jaspers voor de vijfde keer wereldkampioen biljarten is geworden. Veel respondenten noemen wel persoonlijke hoogtepunten, zoals de geboorte van (klein)kinderen en huwelijken, ondanks of juist dankzij corona. „Binnen de kaders viel nog best te genieten”, merkt een optimist op. „In de zomer lekker naar Italië en in de herfstvakantie naar Parijs. En verder heb ik veel thuis kunnen werken en dus veel tijd met mijn kinderen doorgebracht.” Weer iemand anders noemt het Eurovisiesongfestival in Rotterdam een van de absolute hoogtepunten van afgelopen jaar.

Een groot deel van de stemmers verheugt zich op een nieuw raceseizoen. Meer nog dan dat er respondenten zijn die zin hebben in het WK voetbal of in de Olympische Winterspelen. Een deelnemer verheugt zich speciaal op een concert van Abba in Engeland. „Dat Abba weer terug is, vind ik subliem.”

Dat 2022 nog getekend gaat worden door corona, geloven bijna alle stemmers. Daarbij denkt iets minder dan driekwart van de respondenten dat de dreiging van Covid ons leven voorgoed heeft veranderd. Zo stelt een criticus: „Bijna een heel jaar formeren en de uitkomst is dat het land nog steeds wordt geleid door dezelfde mensen.”

Een respondent meldt erg getroffen te zijn door corona. „Ik heb om mij heen zes mensen verloren.” Voor iemand anders had corona ook een negatieve uitwerking. „Ik heb wat persoonlijke tegenslag te verduren gehad, de isolatie door corona maakte de verwerking er niet makkelijker op.”

Nederland krijgt, na de langste formatie ooit, een nieuwe regering. Daar is slechts een derde van de stemmers blij mee. Die nieuwe regering staat voor een groot aantal uitdagingen. Velen vinden het woningtekort en de migranteninstroom de grootste problemen die Nederland te lijf moet gaan. Het minst belangrijk vinden respondenten klimaatverandering.

De meesten zien de (nabije) toekomst zonnig in. Een van hen maakt zich toch zorgen over de jeugd. „Je zal maar jong zijn dezer dagen. „Geen concerten, geen uitjes en niet feesten.”