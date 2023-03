Premium Het beste van De Telegraaf

Machthebbers gaan voor eigenbelang Schijnheilig dwepen met landsbelang

Door nausicaa Kopieer naar clipboard

Was u van plan te stemmen op een nieuwkomer in de Provinciale politiek? Doe geen moeite, dat is niet in het landsbelang. Zo waarschuwt Sigrid Kaag in een recent interview met het AD. Ze vindt dat stemmen op nieuwe partijen aantrekkelijk lijkt en hun campagnes knap zijn, maar niet ’in het landsbelang’.