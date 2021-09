Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Kaags praatjes vullen geen gaatjes

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Weet waar je aan begint, Jumbo. De supermarktketen gaat in het hele land ’kletskassa’s’ openen, waar je met een caissière die de nodige levenservaring heeft opgedaan even een praatje kunt maken. Het is een initiatief om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.