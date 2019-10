’Kabinet drijft ons land een recessie in’

Van de al behoorlijk verlaagde groei van de economie blijft zo niets over en dan gaat de hele economie in recessie. Tegen plinten klotsend geld smelt als sneeuw voor de zon. Wij hebben geen handelsoorlog of Brexit nodig, maar wij, of beter het kabinet Rutte, doen het zelf. Het eindeloos gepolder leidt natuurlijk tot niets. Eenvoudig omdat de politiek stikstof en PFAS zelf tot een probleem heeft gemaakt door stupide (ondoordachte) wet- en regelgeving.

Een beetje hier en een beetje daar is dan natuurlijk geen oplossing. En een crisisprogramma voor de bouw, daar waar de bouw oververhit zou moeten zijn (woningvraag), is helemaal een gotspe. Dat geld kan beter besteed worden. Politici moeten de hand in eigen boezem steken en inzien dat men verkeerde wetten heeft gemaakt.

Dat los je niet op met geknutsel en halve maatregelen, maar alleen door met een noodmaatregel deze wetten buiten werking te stellen, nieuwe te maken en daarbij niet roomser te zijn dan Duitsland, Frankrijk of België.

R. de Schutter, Rhenoy