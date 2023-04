Ombudsman: Ik wil in gesprek

Het is een verkeersbord van de gemeente. Het bord geeft aan: niemand mag hier inrijden. Dat bord kent Harrie. Maar nu ziet hij dat er een onderbord aan toegevoegd is door Staatsbosbeheer. Daarop staat dat personeel van achterliggende gebouwen wel over de weg mogen rijden.

Omdat Harrie weet dat de gemeente gaat over dit gebied, vindt hij het vreemd dat er een bord van Staatbosbeheer is toegevoegd. Hij dient hierover een klacht in bij de gemeente en bij Staatsbosbeheer. De gemeente vindt dat Harrie gelijk heeft. Ze halen het onderbord van Staatsbosbeheer weer weg. De situatie is opgelost. Toch?

Harrie vindt van niet. Hij is namelijk nog niet tevreden met hoe Staatsbosbeheer reageert. Ze hebben Harrie verteld dat ze wel in gesprek willen gaan. Dan kunnen ze het over deze situatie hebben met een aantal experts. Maar vervelend genoeg voor Harrie, wordt dit gesprek maar niet ingepland en krijgt Harrie geen reactie als hij hier naar vraagt.

Na een tijdje wachten, belt Harrie de Nationale ombudsman. Een van onze medewerkers noteert zijn klacht. Onze collega Nancy pakt het op. Ze vraagt aan Staatsbosbeheer of het klopt dat er een gesprek met Harrie ingepland zou worden en waarom dit nog niet is gebeurd. Onze contactpersoon bij Staatsbosbeheer is verbaasd. Hij heeft Harries’ verzoek een paar maanden geleden al uitgezet binnen de organisatie. Waarom is er niks gebeurd?

Ergens is er iets fout gegaan. Het verzoek van Harrie is niet opgepakt waardoor hij lang heeft moeten wachten. Maar gelukkig is het daarna snel opgelost. Harrie vertelt Nancy dat hij een gesprek heeft gehad met Staatsbosbeheer. Het was een prettig gesprek. Ze hebben het over zijn klacht gehad en bepaald hoe ze dit gaan afronden. Ook heeft Staatsbosbeheer excuses aan Harrie aangeboden. Harrie is hier erg blij mee.

Het is goed om te zien dat de gemeente de klacht van Harrie zo snel heeft opgepakt en heeft kunnen aanpakken. Maar daarmee was het voor Harrie nog niet helemaal opgelost.

Het is jammer dat er bij Staatsbosbeheer in het begin iets fout ging in het plannen van de afspraak met Harrie. Hierdoor moest Harrie onnodig lang wachten op zijn klachtbehandeling.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman op 0800 – 33 55 555.