’Ajax-haat is niets anders dan antisemitisme’

Als ik die weerzinwekkende bedreigingen lees, kom ik steeds vaker tot de conclusie dat die zogenaamde ’geuzennaam’ die Ajaxsupporters gebruiken of beter gezegd misbruiken, tot onverholen antisemitisme leidt.

Jodenhaat die alom van hoog tot laag wordt geaccepteerd, onder het mom het ‘is alleen maar tegen Ajax’. Het is weer het ouderwetse wegkijken, want het is zuiver antisemitisme; of moeten we de zoveelste uiting van aan de Holocaust-gerelateerde afbeeldingen door Feyenoord-aanhangers anders interpreteren?

Nu optreden is meer dan noodzakelijk en ook Ajax moet haar verantwoordelijkheid nemen en beseffen dat haar aanhang dergelijk wangedrag uitlokt en de thans gehanteerde ’geuzennaam’ niet langer acceptabel is, nu in de (voetbal)wereld, normen en waarden steeds sneller vervagen.

R. van den Berg