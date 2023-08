Laat lesgeven over aan gekwalificeerde leraren

Hoe erg is het voor kinderen als er studenten, gastsprekers of gepensioneerden voor de klas staan? „Voor even kan het geen kwaad”, vindt Klaas van Veen, hoogleraar onderwijskunde. „Maar op de lange termijn is het slecht voor de ontwikkeling van kinderen.”

Klaas van Veen: „Echt lesgeven vereist een grondige kennis van hoe kinderen leren.”