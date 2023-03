Premium Het beste van De Telegraaf

Lichamelijke diversiteit volgens de Belastingdienst

Door Willemijn van Benthem

Collega D. – dat wist ik niet – bleek in zijn vrije tijd fervent zweefvlieger. Maar het luchtige was er even vanaf. Als lid van de zweefvliegvereniging had hij een brief ontvangen van het bestuur met het nieuws dat ze door de Belastingdienst was aangeschreven. Vanaf 2023 zouden zweefvliegers btw-plichtig zijn tegen het hogere tarief.