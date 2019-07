Uitslag stelling: ’Spel tegen VS moet beter’

De Leeuwinnen moeten beter gaan spelen als ze de Amerikaanse voetbalsters willen verslaan, daar zijn praktisch alle stellingdeelnemers het over eens. Ca. 93% van hen vindt dat de Oranje-speelsters hun spel moeten bijschaven als ze een kans willen maken tijdens de finale. „Als Nederland zo speelt als in de halve finale tegen Zweden dan worden we afgedroogd met grote cijfers. Het middenveld was bij tijden compleet zoek en er waren grote afstanden tussen de linies”, schrijft iemand. „De afgelopen wedstrijden heeft Oranje niet echt kunnen overtuigen en veel geluk gehad”, meent een andere respondent. „Met redelijk veel geluk zijn de beide laatste wedstrijden gewonnen”, vindt weer een ander. „In beide wedstrijden was Oranje de mindere en zeker tegen Zweden. Dat houdt een keer op.”

Voetbal draait echter om meer dan goed spel en geluk. Coach Serina Wiegman roemde zelf het afgelopen toernooi regelmatig de teamgeest van haar WK-selectie. „Als je als team functioneert, hoef je niet altijd beter te zijn dan een tegenstander. Dan kun je van iedereen winnen”, zei ze onder meer. Van de respondenten gelooft 71% dat hier waarheid in schuilt. „Voetballend zijn de Amerikanen meer mans maar het collectief van Nederland kan beslissend worden”, denkt een deelnemer. „Ze hebben wel alle wedstrijden gewonnen. En wie goals maakt, kan ook winnen. Alleen mooi voetbal is geen must. Teamgeest en teamspirit kunnen je ook ver brengen. Dus wie weet”, stelt een ander. Nog een respondent: „Ik weet niet of ze het gaan winnen, maar het feit dat ze zo ver zijn gekomen verdient diep respect en waardering. Wat een teamgeest! Dat maakt het heerlijk om naar te kijken ondanks dat ik soms pijn in mijn maag krijg van het spel.”

Veel stellingdeelnemers gunnen de speelsters dan ook de winst. „Het spel is zeker niet goed genoeg maar de vechtlust is groots”, aldus een Oranje-fan. „Het kan wel matig spel zijn, maar kijk waar ze staan. Als ze deze werklust ook zondag laten zien, dan kunnen ze wereldkampioen worden, daar geloof ik zeker in”, valt een ander bij. „Respect voor het uithoudingsvermogen van de dames”, klinkt het bewonderend. En weer een ander roemt ’de vechtlust, de spanning en wedstrijdmentaliteit’ van de speelsters.

In navolging van Ronald de Boer vinden veel stellingdeelnemers (71%) dat de Leeuwinnen uitgebreid gehuldigd moeten worden bij thuiskomst, óók als ze de finale zondag verliezen van de VS. „Ze verdienen hoe dan ook een huldiging. Ze doen voor de tweede keer mee aan het WK en staan nu al in de finale”, aldus een respondent. „Ze moeten in Amsterdam gehuldigd worden. Net als de mannen die tweede werden bij het WK in 2010”, schrijft een ander.

En een voetballiefhebber die het vaak oneens is met Ronald de Boer, prijst de oud-voetballer nu om zijn ’wijze woorden’. Deze stelt: „De voetbalvrouwen verdienen een huldiging en zondag moeten we massaal in oranje kledij naar het stadion of voor de buis om onze Leeuwinnen naar de overwinning te schreeuwen. Hup Holland Hup!”