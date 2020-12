’Bezuinigen op schoonmaakuren beschamend’

Begin november ontving elk huishouden in de gemeente Assen een persoonlijke brief van burgemeester Marco Out. De inhoud van de brief ging echt niet over zaken die een dergelijke dure brief rechtvaardigen maar de gemeente Assen had blijkbaar geld over.

Eind november kregen wij als mantelzorgers bericht van de thuiszorgorganisatie dat er op de uren van de schoonmaak van onze cliënt bezuinigd ging worden in opdracht van diezelfde gemeente en burgemeester. Toen was er blijkbaar ineens geld te kort.

Het zijn over het algemeen hoogbejaarde, zwakke en of demente ouderen die iemand krijgen om hun huis schoon en leefbaarbaar te houden en dat zijn makkelijke slachtoffers. Want uit angst en onwetendheid klagen die zelden of nooit.

We zijn benieuwd hoeveel tijd onze cliënt moet inleveren op de schoonmaak. De huidige uren zijn al te weinig want wij moeten zelf al regelmatig bijspringen om het huis schoon en leefbaar te houden.

Over bezuinigingen, begeleiding en zorg van immigranten is overigens vooralsnog niets bekend in de gemeente Assen!

P.G.J.G.J. Tjapkes sr.