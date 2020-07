Iedereen wil Mark

Het is wel eens saaier in Brussel. Premier Rutte wil de term ’historisch’ niet in de mond nemen over de EU-top die zich over ruim vier dagen en nachten voortsleepte, maar dat ik hier getuige ben geweest van een bijzonder staaltje Europese politiek staat als een paal boven water. En daarbij speelde de Nederlandse premier een absolute hoofdrol. Rutte was all over the place. Iedereen wilde iets van hem.