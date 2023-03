Uitslag Stelling: Totaalprijs moet helder zijn

Iets meer de helft van de stemmers vindt dat het stunten met de prijzen valt onder de noemer ’marketing’. Iemand reageert: „Ja het is marketing, maar marketing is altijd het voorliegen van consumenten”. Iemand anders: „Natuurlijk mag je adverteren met een lage prijs. Maar als aanbiedingen vergeven zijn, dan kun je niet ineens aankomen met een hogere prijs”.

Een respondent ziet als oplossing dat reisorganisaties niet hun ’vanaf’ prijzen noemen, maar een bandbreedte aangeven. Er is ook een deelnemer die dit allemaal afdoet als onzin. „Iedereen weet toch dat wanneer je een vakantie boekt in de schoolvakanties, je duurder uit bent?”

De bond heeft de Autoriteit Consumenten Markten (ACM) gevraagd in te grijpen. Slechts een derde van de stemmers gelooft dat de ACM dit ook echt gaat doen. Een deelnemer vindt dat er behalve toezicht van de ACM hierop, ook een uitspraak moet komen van de Reclame Code Commissie. „Dit is gewoon regelrechte misleiding.” Veel respondenten vertrouwen er echter niet op dat het goed gaat komen. Een van hen: „Die ACM is gewoon een slapende waakhond.”

Driekwart gelooft dat consumenten grootschalig de dupe worden van prijsstuntende vakantie-aanbieders. Bijna allemaal vinden ze dan ook dat reisaanbieders nog transparanter moeten zijn over hun ’verborgen’ kosten. „De totaalprijs moet duidelijk zijn.” Een stemmer heeft het idee dat touroperators op deze manier hun door corona gemiste winsten willen terugverdienen.”

Reisorganisaties verdedigen zich door te zeggen dat reizen gedurende het boekingsproces nou eenmaal veranderen. Veel respondenten doen verslag van hun ervaringen. Zo zag iemand het bedrag voor een vakantie naar Egypte in no-time verdubbelen met grotendeels ’niet te vermijden kosten’, zoals visa en een verplichte fooienpot.

Een grote meerderheid kan zich niet vinden in deze gedachtegang. Daarbij zeggen de touroperators dat het aangeven van verkeerde prijzen het gevolg is van ’menselijk handelen’. Bijna niemand gelooft dit. Een reactie: „Dit riekt naar smoesjes om door te gaan met deze praktijken.”

Veel Nederlanders boeken weer reizen. Ruim de helft van de stemmers gelooft dat de markt na corona weer volledig is aangetrokken. „Blijkbaar is er weer genoeg geld om op vakantie te gaan. Meerdere keren zelfs.” Vliegen vindt een meerderheid daarbij geen probleem. „Ik ga gewoon vliegen. Niemand pakt mij mijn welverdiende zonvakantie af”, zegt een respondent. Iemand anders zou omwille van het klimaat wel een beperking willen zien van vliegreizen. „Stop met het aanbieden van reizen die korter zijn dan 2 uur vliegen.”

De vraag of Nederlanders zich nog een vakantie kunnen veroorloven, veroorzaakt verdeeldheid. Een reactie: „Een vliegvakantie is niet meer te doen voor de hardwerkende mensen door de almaar stijgende prijzen en belastingen.” Een tip van een stemmer: ,,Een verre vakantie kan misschien niet meer, maar Italië of Spanje is zeker nog haalbaar. Je gooit je tank vol in Luxemburg, neemt nog een jerrycan met 20 liter mee en ‘Viva Espagna’.”