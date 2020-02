’Afvaldump door Rijkswaterstaat schande’

Het is ongekend dat dit in deze tijd van milieuproblematiek nog mogelijk is. Er wordt een certificaat afgegeven dat het grond betreft, echter is het je reinste afval van het maken van oa grondstof voor het maken van asfalt.

Het wordt met schepen naar de Overmaas aangevoerd en daar gewoon gedumpt. En wie krijgt straks de rekening gepresenteerd?

Het wordt steeds gekker in Nederland, de milieuridders krijgen hier de overhand en de politiek bepaalt de rechtsstaat.

P.G.Wortel

Schagen