Polarisatie heeft veel weg van racisme

„Dat was niet goed. Deze beelden waren pijnlijk om te zien, zeker voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden en hard hebben gewerkt in deze crisis, in de zorg en in de handhaving. Dit geldt ook voor al die mensen die bedrijven of instellingen hebben die tijdelijk moesten sluiten.” Dat staat in een brief van burgemeester Femke Halsema aan de Amsterdamse gemeenteraad.