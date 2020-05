Vakbonden, werkgevers en minister Koolmees proberen eind mei een nieuw pensioencontract te hebben uitgewerkt, want de snelheid is kennelijk belangrijker dan de kwaliteit. De rekenrente wordt dan afgeschaft en er is dan geen sprake meer van pensioenzekerheid.

Gelukkig hebben we dat met het huidige pensioenstelsel wel en dat heeft ook nog eens de crisisjaren vanaf 2008 doorstaan. Dat kun je van het nieuwe stelsel niet zeggen want dat kort bij een nieuwe financiële crisis meteen en als men pech heeft jaar in, jaar uit! M.a.w. het pensioen wat men nu heeft wordt alsmaar minder en minder! Wat een asociaal beleid!

Als het oude pensioencontract nu omgezet gaat worden in het nieuwe tegen de huidige rekenrente moeten veel fondsen al meteen korten plus dat dit nog jaren kan blijven doorgaan. Dit hele gedoe is er slechts op gericht opdat de overheid flink kan gaan graaien in de pensioenpotten en weer het braafste jongetje van de EU-klas kan uithangen. Geen uitstel nieuw pensioenstelsel maar afstel!

A. Peels, Eindhoven