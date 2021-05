’Niet vergoeden medicijn schandalig’

Het nieuwe medicijn Kaftrio tegen taaislijmziekte wordt niet vergoed in het basispakket omdat het te duur is. De totale kosten kunnen oplopen tot ruim 150 miljoen euro per jaar.

Leven we in een maatschappij dat we onschuldigen met aangeboren afwijking tot de dood veroordelen? Dit terwijl we zogenaamd duurzame bedrijven faciliteren met miljarden, waarvan mogelijk een groot deel verdwijnt als overwinst of in zakken van aandeelhouders.

Dit terwijl Nederland zo’n 1300 tbs’ers telt die jaarlijks ruim 200.000 euro kosten en we miljoenen besteden aan proceskosten voor zware criminelen (de Holleeders/Taghi’s), exclusief detentiekosten.

En dan hebben we geen geld om de 1400 personen met taaislijmziekte aan een medicijn te helpen? Hoe willen we onze maatschappij inrichten?

Johan Sijtsema,

Rosmalen