’Alcohol net zo stevig aanpakken als roken’

„Alcoholgebruik is voor veel mensen iets volkomen vanzelfsprekends. Lange tijd is zelfs beweerd dat het gezond is dagelijks een glas, vooral wijn, te drinken. Die ‘wijsheid’ is echter al enkele jaren geleden achterhaald. Je kunt alcohol lekker vinden, je kunt het gezellig vinden, maar je kunt niet meer beweren dat alcohol goed is voor je lijf.