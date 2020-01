Brief 2: ’Verontwaardiging voor de bühne’

Gaat een nieuwe regering dan wel de regie nemen? Gaat de regie dan betekenen dat alle dwarsliggende gemeenten simpelweg worden genegeerd en dat de regering aanwijst waar wel gebouwd mag/moet worden?

Is groen dan plotseling niet meer belangrijk, wordt de grond bij ruimende boeren dan plotseling bouwgrond? Kortom, is het niet een beetje voor de bühne al die verontwaardiging? Een visie hebben is niet voldoende, na de visie is daadkracht noodzakelijk en moet actie omgezet worden in concrete plannen in een concreet termijn. Wie durft dit op te pakken?

Harm Schonewille, Heelsum

