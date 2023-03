’Hoog tijd voor vervolging Trump’

In dit geval gaat het om het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice tijdens verkiezingstijd. De kosten declareerde hij vervolgens als ’juridische onkosten’. Maar er lopen meerdere zaken tegen Trump, zoals het ophitsen van de menigte om het Capitool te bestormen. Daar heeft hij niets van geleerd, omdat hij ook nu het volk weer oproept in het geweer te komen. Mocht hij volgende week in de boeien geslagen worden, dan is de vraag hoe zijn aanhangers zullen reageren. Ik zal opgelucht zijn, want deze ’clown’ is levensgevaarlijk!

Bas Overmars