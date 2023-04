Brief 1 ’Vertrouwen in politiek op dieptepunt’

Met stijgende verbazing hebben we Rutte namens de VVD, Kaag namens D66 en Hoekstra namens het CDA wartaal horen uitkramen om hun eigen positie op het pluche te verlengen. Het vertrouwen in de politiek is volledig weg en gezonken tot onder het nulpunt. Ook het optreden van de fractieleider Sofie Hermans, Jan Paternotte en Heerema was ronduit beschamend.

L. Geerlings

