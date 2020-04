’Strenge milieu-eisen versoepelen’

De branche wil miljarden euro’s steun om niet volledig om te vallen. Maar voor de coronacrisis kampte de sector ook al met zwaar weer door onze strenge milieumaatregelen. Onze bouwachterstand is enorm, waardoor onze kinderen nog langer op een huis moeten wachten. Als we iets hieraan willen doen, dan moeten we de strenge milieudoelstellingen bijstellen.

Nico Willemse, Uithoorn