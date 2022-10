’Robots in de zorg is geen oplossing’

Er is te weinig professionele hulp voor ouderen. Het kabinet wil daarom robots inzetten. Ook telefonische begeleiding met beeldscherm zal een grotere rol gaan spelen. Terwijl ouderen juist persoonlijke hulp nodig hebben. Een goede hulpverlener houdt rekening met alle individuele pijntjes en klachten. Het valt niet met elkaar te rijmen dat de zorg wordt afgeknepen, terwijl er een personeelstekort is. Zorgmedewerkers moeten meer kansen krijgen om door te groeien of een opleiding te volgen. Ook verdienen zij meer salaris. Daarom moet er niet minder, maar juist meer geld naar de zorg.

E.L. Dobber, Lelystad