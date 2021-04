’Open horeca op intelligente wijze’

Onder voorwaarden mogen horecagelegenheden vanaf 26 mei open voor uit eten, over de zogenaamde natte horeca wordt zelfs met geen woord gerept. Maar dat duurt nog anderhalve maand, dat kan toch niet waar zijn. Er zullen toch echt andere keuzes gemaakt moeten worden om een stroom aan faillissementen te voorkomen. Open deze horecazaken gewoon op korte termijn en geef met name de 60-plussers het advies om thuis te blijven. Zo leg je niets dwingend op en kan iedereen zijn eigen keuze maken om wel of niet uit eten te gaan en daardoor risico te lopen. Een intelligente lockdown als het ware, zo zijn we toch ook begonnen.

Jan Pronk, Beverwijk