Brief 3 ’Zwak beleid zorgwekkend’

En dan wel in Nederland de mensen verzoeken zoveel mogelijk binnen te blijven, wat een gotspe. Ook las ik dat het kabinet Nederlanders die met het vliegtuig uit de Verenigde Staten, nota bene dé coronahaard van de wereld, ’verzoekt’ veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Lachwekkend gewoon, deze mensen moeten verplicht in quarantaine.

Het Kabinet gaat de Belgen en de Duitsers ’oproepen’ uit Nederland weg te blijven. Je zou haast iedereen oproepen om maar weer gewoon de straat op te gaan! Dit beleid van het Kabinet is werkelijk niet te bevatten.

Tjeu Claase

Malden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven