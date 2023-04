Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Annemarie van Gaal Tekst kwam stikstofminister Van der Wal goed uit

De Nederlandse ambassadeur in Estland was onlangs te gast bij de ochtendtalkshow Goedemorgen Nederland. Dat verbaasde me. Niet zozeer het feit dat een ambassadeur te gast is, maar vooral het feit dat wij als klein kikkerlandje überhaupt nog een Nederlandse ambassade hebben in het nog veel kleinere Estland. Dat land is lid van de Europese Unie, heeft de euro én heeft maar 1,3 miljoen inwoners. Iets meer dan de gemeente Amsterdam. Dus hoezo heeft Estland een Nederlandse ambassadeur? Om het nog erger te maken, blijken de piepkleine buurlandjes Letland met 1,8 miljoen inwoners en Litouwen met 2,8 miljoen inwoners óók beide nog een eigen Nederlandse ambassadeur te hebben, compleet met de hele santenkraam van een dure residentie, ambassadegebouw, leger aan attachés en ambassademedewerkers. Best gek toch?