Brief 2 ’Water besparen noodzaak’

En dus wordt er gedacht aan het opslaan van regenwater, rioolwater zuiveren tot drinkwater en is er een oproep aan de consument: wees zuinig met drinkwater! Nu gebruiken we 128 liter drinkwater per persoon per dag en dat moet in 2035 gedaald zijn naar 100 liter per dag. Ik heb een oplossing: neem in de ochtend een koude douche. Dat houd je niet lang uit, wel rustig opbouwen hè, en bespaart dus veel vergeleken met de huidige 46 liter. De 30 liter voor de wc kan voor mannen worden teruggebracht door af en toe in de wasbak plassen, deed mijn vader ook al. En 9 liter aan de wasbak verbruiken, kan minder door de kraan wat zachter te zetten.

Bas Overmars, Amsterdam

