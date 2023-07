Uitslag Stelling: ’Iedereen dezelfde boete’

De Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis pleit ervoor om boetes die door de gemeente worden opgelegd voor bijvoorbeeld het overtreden van het alcohol- of blowverbod of het verkeerd wegzetten van het vuilnis af te laten hangen van het inkomen. Het huidige boetesysteem zou namelijk oneerlijk zijn en tot ongelijkheid leiden. Het gros van de respondenten ziet dit anders. „Een boete moet voor iedereen gelijk zijn. Als je een boete niet kunt betalen, kun je er ook voor zorgen dat je geen boete krijgt”, luidt een reactie. Velen delen dit standpunt: „Houd je gewoon aan de als samenleving gemaakte afspraken, dan hoef je je ook geen zorgen te maken over de hoogte van boetes.”

Volgens de voorstanders zouden mensen met een hoog inkomen de boete amper voelen terwijl minima er juist te hard door geraakt zouden worden en in de financiële problemen zouden kunnen komen. Slechts een kwart gelooft dit ook. Een van de voorstemmers reageert: „Een boete van 100 euro komt natuurlijk veel harder aan bij iemand die bijvoorbeeld 10.000 euro verdient dan bij iemand die 100.000 euro verdient!” Ook deze respondent zou een inkomensafhankelijk systeem eerlijker vinden: „Zeer positief. De straf is nu onevenredig hoog voor mensen met lage inkomens. Gelijkheid aan impact is rechtvaardiger.”

De meeste deelnemers denken echter niet dat het invoeren van een inkomensafhankelijk boetesysteem kan voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de financiële problemen komen. Men voorziet vooral andere problemen mocht een dergelijk systeem worden ingevoerd. Een stemmer verwacht dat dit ervoor zal zorgen dat de jeugd die weinig tot geen inkomen heeft zich ’nog minder van regels gaat aantrekken omdat het toch niets kost’ :„Hetzelfde geldt voor minima, als je nauwelijks inkomen hebt en daardoor een zeer lage boete krijgt is iedere motivatie weg om je aan de regels te houden”, vreest iemand anders. „En: „Dit betekent dat werkloze criminelen altijd lage boetes krijgen”, merkt weer een andere stemmer op.

In sommige Europese landen, zoals bijv. in Finland, zijn ook de boetes die landelijk worden bepaald, zoals verkeersboetes, inkomensafhankelijk. Dit voorbeeld moeten we niet volgen vindt bijna driekwart van de deelnemers. Een minderheid ziet dit wel zitten: „Niet per gemeente verschillend, maar landelijk hetzelfde. Dat voorkomt willekeur en ongelijkheid. Een andere voorstander vindt dat juist verkeersovertredingen inkomensafhankelijk moeten worden beboet ’zodat aso’s die denken met een grote snelle auto de dienst uit te kunnen maken gepakt!’

Iemand anders oppert om naar onze oosterburen te kijken: „Voer een systeem in zoals in Duitsland. Bij iedere overtreding bouw je punten op. Bij een bepaald aan aantal punten krijg je een nader te bepalen straf die echt pijn doet.” Slechts een kwart van de stemmers denkt dat een inkomensafhankelijke boete uitvoerbaar is. Ook vrezen stemmers dat het veel geld en tijd gaat kosten. Immers: „Inkomensafhankelijk is vragen om fraude”, stelt men veelal.