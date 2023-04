’Oudere vrijstellen van taks’

Ik weet uit ervaring dat er veel senioren graag wat zouden willen doen om in contact te blijven met de maatschappij en in beweging willen blijven. Alleen worden er heel veel minder gemotiveerd als ze merken wat de Belastingdienst van je centjes kaapt, terwijl je heel je leven al allerlei belastingen hebt betaald. De overheid moet gepensioneerden die een deeltijdbaantje willen vervullen vrijstellen van belastingen. Er is in het werkzame leven al genoeg geld aan heffingen en taksen betaald. Rutte, geef de ouderen de kans om lekker in beweging en actief te blijven en nog iets bij te dragen aan het arbeidsproces.

Gerard Roovers