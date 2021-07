’Kiezen tussen koe en huis is een karikatuur’

„Hoe wordt gereageerd op de vraag hoe we de huidige woningnood te lijf kunnen gaan? Dat antwoord luidt: ’Door halvering van de veestapel’, of ’Geen vee, maar een miljoen woningen op boerengrond’. Maar het tegendeel is waar”, beklemtonen Adema en Van der Tak.

