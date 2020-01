Pensionado voor klas is lapmiddel

Toen er nog 20 soorten speciaal onderwijs (SO) waren, had dat gekund, maar niet nu er nog slechts vier soorten SO zijn. De andere '16' zitten nu in de klas van Annemarie en Jan Willem met Achmed en Fatima, Christina uit Polen en Mirac uit Bulgarije naast de legale en illegale vluchtelingenkinderen.

De vader van Annemarie heeft al bij de juf geklaagd dat Annemarie steeds slechter Nederlands spreekt, of ze daarom naast Jan Willem mag zitten.

De juf heeft vandaag 40 leerlingen want haar collega is ziek. Ze is al blij als ieder kind een plek heeft. Invallers zijn er niet want buiten het onderwijs verdien je 33 procent meer met minder stressvol werk en gezeur van ’klanten’. Het zogeheten passend onderwijs breekt haar op.

Dus als de juf over een paar jaar, als 67-jarige, met een 33 procent lager pensioen gaat dan andere HBO’ers, gaat ze écht niet meer voor zo’n bizarre groep staan invallen.

Ze is al blij als ze überhaupt gezond het pensioen haalt!

Chris Wiets, Soest