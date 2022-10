Premium Het beste van De Telegraaf

Als je het Westen en de westerse manier van leven zoveel haat, wat kom je hier dan doen?

Door Assita Kanko Kopieer naar clipboard

„Terugsturen naar Ouagadougou, achterlijk vrouwtje.” Schrijft Abdoel op Twitter. „Reageer eens op mijn comment stuk stront dat je bent” schrijft Demi op Facebook op 30 september. „Banana plukker.” „Zielig ben je. Afschuwelijk wijf. En je wilt heel graag wit zijn volgens mij maar dat zal je nooit worden. En waarom praat je niet over Afrika waar vrouwen worden vetgemest als bokito’s en hun clitorissen worden afgesneden zodat ze niks voelen van seks” schrijft Emirhan ook op 30 september. Dit is maar een kleine impressie van het elegante taalgebruik van mensen die het niet met me eens zijn.