’Snel geld verdienen lokt jongeren’

Een bepaalde categorie jongeren, die van hun ouders geen normen en waarden hebben meegekregen, heeft geen zin om te gaan werken voor het minimumloon en kiest voor de criminaliteit, denkt Rob de Jonge.

Ze gaan de criminaliteit in om snel geld te kunnen verdienen, bijvoorbeeld als drugsuithaler. Als ze gearresteerd worden, wat binnen die kringen zelfs statusverhogend is, was de straf tot voor kort €95, waarmee het, qua strafmaat, vergelijkbaar is met fout parkeren. Hoe dan? Ze moeten meteen 10 tot 15 jaar de bak in, dan is het snel afgelopen. Nee, in Nederland gaan we eerst praten, heropvoeden en pamperen. Een vuist tegen de drugsmaffia? Kansloos.

Rob de Jonge, Westervoort