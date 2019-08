Over de Johan Cruijff ArenA valt niets dan goeds te schrijven. Sinds het multifunctionele stadion naar onze legendarische nummer 14 is vernoemd, rijgt Ajax de successen aan elkaar. Landskampioen, bekerwinnaar en zelfs in de Champions League werden de verrichtingen op de grasmat in Amsterdam-Zuidoost met open mond bekeken. Oogstrelend was het voetbal dat de mannen van Erik ten Hag op de mat lieten zien.