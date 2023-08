’Bekeur stekkerklever’

Hoe moeilijk is het nou om op elke laadpaal (Tel. 16/8) een duidelijke meter te plaatsen waarop je kan zien hoeveel de auto opgeladen is en hoelang de auto al aan de laadpaal verbonden is, nadat hij volledig is opgeladen.

Bij het inpluggen de geschatte laadduur vermelden of melding op de smartphone en na een bepaalde tijd van te lang bezet blijven houden bekeuren.

Duco Douwstra, Vleuten