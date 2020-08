Een mijlpaal die naar meer smaakt

Deze week was er gebak op de redactie van De Telegraaf. We hebben namelijk een mijlpaal bereikt: 400.000 abonnees. Nou kunt u zeggen: ’Ja, en? Dit is toch de krant die vroeger meer dan het dubbele aantal had?’ Eh nee, dat was onze oplage, gestuwd door een grote losse verkoop. Maar het klopt dat het aantal abonnees in de hoogtijdagen boven de 600.000 lag.