’Ouderen krijgen geen inflatiecorrectie’

Dat betekende de grootste stijging van de consumentenprijzen na 2002, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stegen de prijzen harder dan de lonen. De Nederlandse inflatie was een van de hoogste van de eurozone. Op basis van de Europese geharmoniseerde prijsindex stegen de prijzen in Nederland met gemiddeld 2,7 procent. Alleen in Slowakije werd het dagelijkse leven in doorsnee nog iets duurder.

Het is fijn voor hardwerkend Nederland dat het gat wel een klein beetje werd gedicht met de cao-loonstijgingen, maar de groep gepensioneerden wordt helemaal vergeten. Deze groep die in het verleden heeft gezorgd dat we nu een land hebben dat geen honger hoeft te lijden is weer de pineut.

Maar ja, ouderen zijn toch al vaak de dupe.

Jan Wallenburg, Best