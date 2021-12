Brief 3: ’Geen verandering in het bestuur’

Na negen maanden zijn de coalitiepartijen eruit. Er is een akkoord tussen de partijen die al vier jaar samen hebben geregeerd. Triest om elkaar eerst de tent uit te slaan en daarna elkaar te gaan omhelzen, ipv het land door een crisis te sturen. Ik ben 74 jaar en moe. Ik ben het zat. Elke keer weer dezelfde statements. We gaan voor openheid, transparantie, duurzaamheid enz enz. Maar ze snappen het gevoel van de bevolking nog steeds niet en gaan gewoon door op de oude weg. Er komt geen verandering in het bestuur, dus zeg ik…succes, maar ik haak af en velen met mij.

A.J. van Dam, Creil

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: