’Meteen ophangen bij verdacht telefoontje’

Het tijdelijk aannemen van een valse identiteit. Meestal doet iemand zich voor als medewerker van de bank en probeert mensen over te halen om vaak grote bedragen over te maken naar een ander bankrekeningnummer. Tv-campagnes, consumentenprogramma’s en waarschuwingen door krantenberichten weerhoudt mensen er blijkbaar niet van om met open ogen in deze oplichterspraktijken te trappen. Hoeveel meer moet er nog gewaarschuwd worden dat banken je nooit zullen bellen met het verzoek om geld over te boeken of te vragen naar de inloggegevens. Gewoon ophangen is het devies, hoe moeilijk kan het zijn.

Jan Pronk, Beverwijk