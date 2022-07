’Leuk als veel Nederlanders goed Engels kunnen, maar waar is de eigen basiskennis gebleven?’

Zo schrijft Dirkb50: „De internationalisering gaat soms te ver als veel scholieren, studenten de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, wat heeft het voor zin om er ook nog een andere taal bij te laten leren.” Voor Carolienaalberts92 is het een hele principiële zaak: „Dit is Nederland en hier spreken we Nederlands, als buitenlandse studenten hier willen studeren dan moeten ze de taal maar leren”. Ook maakt zij zich, net als anderen zich zorgen over de mogelijke afhakers in het hoger onderwijs vanwege het vele gebruik van het Engels.

Mars=L wijst daarentegen naar het belang van Engels in het zakenleven. Zo stelt hij: „Binnen mijn functie spreek ik 75% Engels. Half Amsterdam spreekt Engels door alle internationale hoofdkantoren en expats. Mijn klanten zijn internationale IT bedrijven. Ik had best meer Engels in mijn opleidingen willen hebben.”

Maar Van der Graaf vraagt zich serieus af wat de meerwaarde is van het Engels op de universiteiten: „Het is maar de vraag of je een meer ontwikkeld mens en wereldburger wordt door alles in het (gebrekkige) Engels te doen met studenten die je na je studie niet meer ziet.” Christin@ wijst erop dat de meeste alumni aan de slag gaan in Nederland: „Een groot deel van alle afgestudeerden aan MBO- en HBO-studies gaan gewoon in Nederland aan het werk, deze studies dienen dan ook voor het overgrote deel in het Nederlands gegeven te worden.”

Vele lezers benadrukken dat Nederlandse universiteiten volgens hen met name voor de Nederlandse student moet faciliteren. Zo schrijft Brompot: „Doel van het Nederlands onderwijs is toch vooral het opleiden van Nederlandse studenten. Een beetje uitwisseling is prima, maar buitenlandse studenten opleiden moet geen doel op zich worden. En docenten die in slecht Engels lesgeven aan studenten die de taal ook niet helemaal machtig zijn, haalt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar naar beneden.”

Rosanne is juist van mening dat Engels in het hoger onderwijs wel van belang is, maar dat het het Nederlands niet moet gaan verdrukken. Zij schrijft: „Leuk als veel Nederlanders goed Engels kunnen, internationaal bereiken we er veel mee. Nederlanders staan in het buitenland vaak bekend als onwijs goed Engelssprekend, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Fransen. Maar er zit wel een grens aan. Onze eigen taal moet er niet onder lijden. Hoogopgeleiden lezen en studeren alles in het Engels, maar maken in alledaagse zaken de meest gênante Nederlandse taalfouten. Behoorlijk problematisch. Als ze bijvoorbeeld willen solliciteren of gewoon correct Nederlands spreken, moeten een tiental mensen hen corrigeren. Waar is de eigen basiskennis gebleven?’

Opvallend genoeg stipt Wolfram58 het gebruik van het Duits aan. Hij wil graag meer aandacht zien voor de taal van onze oosterburen: „Duits is de meest gesproken taal in de EU. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland uiteraard, maar ook in België, Luxemburg en Frankrijk spreken grote bevolkingsgroepen de Duitse taal. Maar Duits is bij de politiek correcten niet hip genoeg. Dus wordt het Nederlands verkwanseld voor het Engels. En Engeland is niet eens lid van de EU.”