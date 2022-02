Ombudsman: Geld betalen dat je niet hebt

Eva moet die waterschapsbelasting betalen, net als iedereen. Eva werkt 16 uur per week. Ze vindt dat ze te weinig verdient om het hele bedrag te kunnen betalen. Ook betaalt haar ex-man al twee jaar niet alle alimentatie, terwijl hij dat wel zou moeten. Hiervoor heeft Eva het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) en een deurwaarder om hulp gevraagd. Zo hoopt zij toch de volledige alimentatie te krijgen. Maar zolang haar ex-man Eva de alimentatie niet wil geven, kan ze de waterschapsbelasting niet volledig betalen. Eva weet dat de belasting misschien kwijtgescholden kan worden. Maar dan moet ze wel bewijzen dat ze het bedrag niet helemaal kan betalen. Dat is voor Eva geen probleem. Ze heeft namelijk alle papieren goed bewaard.

Ze stuurt het Hoogheemraadschap een brief waarin ze vraagt om de belasting kwijt te schelden. Eva legt in die brief uit dat haar ex-man haar al twee jaar niet alle alimentatie betaalt. Ze legt ook uit dat ze dat kan bewijzen. Maar tot haar verbazing wordt haar verzoek toch afgewezen. Het Hoogheemraadschap wil dat Eva gewoon het hele bedrag betaalt. Zij rekenen de alimentatie namelijk wel helemaal mee en vinden daarmee dat Eva genoeg inkomsten heeft. Eva voelt zich niet serieus genomen. Ze had toch alles goed uitgelegd?

Hoogheemraadschap

Ze neemt contact op met de Nationale ombudsman. Medewerker Bo gaat aan de slag met haar klacht. Bo gaat in gesprek met het Hoogheemraadschap. Ze vraagt de organisatie om de betaling van de belasting van Eva tijdelijk stop te zetten. Dat betekent dat Eva niet hoeft te betalen, tot het Hoogheemraadschap opnieuw naar haar klacht gekeken heeft. Bo vraagt ook of er een oplossing mogelijk is.

Het Hoogheemraadschap stelt voor om aan het einde van het jaar opnieuw uit te rekenen wat Eva moet betalen. Ze tellen dan alleen de alimentatie van haar ex-man mee die ze ook echt heeft gekregen. Wel blijkt dat Eva een gedeelte van het bedrag aan waterschapsbelasting ook zonder de alimentatie kan betalen. Dus voor dat gedeelte krijgt ze sowieso geen kwijtschelding.

Eva is erg opgelucht met dit resultaat. Maar het Hoogheemraadschap had eigenlijk meteen moeten kijken hoeveel geld Eva echt had om te betalen.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en een overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.