Brief 2 ’Huisarts geen roeping meer’

Vroeger hield een huisarts ’s morgens spreekuur en reed ’s middags bezoeken. Net als de pastoor of dominee was de huisarts een welkome gast thuis. Hij kende het reilen en zeilen van elk gezin en was met hart en ziel met zijn patiënten verbonden. Het was meer een roeping dan een vak. En daarom komen we straks huisartsentekort. De moderne huisarts is geen 24 uur per dag meer beschikbaar. Die wil een privéleven en vrije tijd. Daar ligt het grote verschil. De mentaliteit is door de jaren heen veranderd; jonge mensen willen merendeels ook part-time werken en meer genieten van het leven. Het is de tijdgeest; er zijn niet veel mensen meer met een roeping.

Bert Osendarp, Irechek

