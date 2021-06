’GenderGames organiseren’

Deze man heeft altijd in de top meegedraaid. Nu hij getransformeerd is tot vrouw, is zijn kracht niet veel minder als toen hij het gewichtheffen beoefende als man. Nu Hubbard vrouw is geworden en wellicht ingedeeld wordt bij het vrouwenteam, zit daar toch een soort van oneerlijkheid in. Hoe mooi zou het zijn om aparte GenderGames te creëren net als de Paralympics voor de gehandicapten. Dan is alle problematiek hierover opgelost. En iedereen kan tevreden zijn en zich veilig voelen.

Hetty Winkler, Groningen