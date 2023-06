Brief 1 ’Asieluitspraken Rutte zinloos’

Door de houding van de CU en de uitspraken van premier Rutte is duidelijk dat er geen oplossingen mogelijk zijn voor de asielproblemen zonder beëindiging van het vluchtelingenverdrag en harde maatregelen tegen mensensmokkel. En als heel Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, België, Denemarken, Griekenland en Groot-Brittannië dit weten, dan weet de VVD-top dit ook. De pogingen van premier Rutte om alleen gevolgen te bestrijden, zijn dan ook volstrekt zinloos, zoals in de afgelopen 20 jaren is gebleken.

L.J.J. Dorrestijn

