’WK-editie in winter beter dan in zomer’

Het bracht licht en afwisseling in duistere en sombere tijden. De periode waarin werd gestreden moet ik zelfs laten prevaleren boven de zomer. Wanneer velen met vakantie zijn of gaan en men allerlei andere dingen aan het hoofd heeft. Ook heb ik de indruk dat de wedstrijdencyclus op een uitstekende manier was georganiseerd, afgezien van de dissonant waarop de bouw van de stadions tot stand heeft moeten komen. Beste speler, de oude Messi. Mooiste uitspraak kwam van een Nederlander van Marokkaanse origine. Stel Oranje speelt tegen Marokko. Voor wie ben je dan? Da’s kiezen tussen mijn vader en moeder en dat kan ik niet.

H. Hulshof, Assen