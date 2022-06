’Rechtsongelijkheid ligt op de loer’

Niet alleen in de reiswereld en in zowat elke bedrijfstak laat het gemis aan personeel zich voelen, ook is er een groot tekort aan rechters. Het gaat alléén om lichte zaken zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal. Die van zwaardere feiten worden verdacht komen er niet mee weg, wordt beloofd.

Maar ook die verdachten kunnen in hun handen wrijven, want hun straffen zullen aanzienlijk minder worden omdat rechters in het algemeen (veel) lichtere straffen opleggen naar mate het tijdsverschil tussen daad en vervolging groter wordt. En nu maar hopen dat het alleen voor Gelderland blijft gelden, want als dit de algemene trend wordt zou het wel eens om tienduizenden verdachten in het hele land kunnen gaan. Rechtsongelijkheid ligt dus op de loer. En je zult maar slachtoffer zijn geweest. Vooral bij hen moet dit als een zware teleurstelling voelen!

Jan Muijs, Tilburg