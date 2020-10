’Eerder afstuderen door lockdown’

Ze waarschuwen ons voor blijvende emotionele schade voor bovengenoemde groep vanwege de beperkingen die ze opgelegd krijgen vanuit de overheid om de besmettingen naar beneden te krijgen.

Jeetje, een maand niet naar de kroeg en dat na een zomer zonder evenementen. Hoe zouden onze ouders het gedaan hebben zonder al die geestelijke hulpverleners nadat ze vijf jaar oorlog hadden overleefd.

Oorlog, dat is iets anders dan datb de kroeg niet open is. Onze jeugd is zo verwend en gewend aan welvaart, dat alles mogelijk is. Nu moeten ze verplicht thuiszitten. Ik heb wel een goede tip, tegen de verveling in quarantaine: gewoon gaan studeren, eerder de studie afronden en minder studieschuld opbouwen.

W. Zwitserlood, Veldhoven