’Meer handhaven op snelheid en drugs’

In plaats van een verplichte cursus Er gaat iets gebeuren met betrekking tot het beboeten met grotere gevolgen voor de verkeersaso's. Als ze gepakt worden moeten ze een verplichte cursus volgen die door hen zelf betaald moeten worden bovenop de boete en het ontnemen van het rijbewijs. Een derde van de dodelijke ongevallen is gerelateerd aan de vooral jonge en beginnende drugsrijders die met ook nog een slok op als kamikazepiloten aan het verkeer deelnemen. Helaas worden de Seniorrijders nog steeds gezien als krikkemikken op de weg terwijl de statistieken aangeven dat dat niet het geval is. Dus niet dreigen zoals het CBR doet maar meer handhaving en dat betekent weer meer veiligheid voor elke verkeersdeelnemer.

Mevr.Brugman, Lelystad