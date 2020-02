Uitslag stelling: ’Tabaksverbod werkt niet’

Zo zegt een tegenstander: „Het is straks makkelijker om aan drugs te komen dan aan een sigaret.” En een ander valt bij: „Ik vind de jacht op rokers stuitend, terwijl het gedrag van personen na gebruik van alcohol en drugs - de zogenaamde onschuldige pilletjes - de maatschappij veel onveiliger maken dan het gedrag van de roker. Rokers benadelen vooral zichzelf.”

„Hebben we dan niets geleerd van de drooglegging in Amerika?”, stelt weer een andere respondent. „Dit zal een enorme smokkel van illegale tabaksproducten op gang brengen die ongecontroleerd en veel schadelijker zal zijn dan het huidige aanbod. Zelf kweken in achtertuintjes zal, net als in de oorlog, weer opbloeien.”

Het woord ‘betutteling’ valt vaak. „Ieder mens heeft zijn wens. Laat dat zo blijven, zonder betutteling van bovenaf”, schrijft iemand. „De overheid gaat te ver in betutteling. Nederland is aan het doorslaan met de regels. Nog even en je mag of kan niks meer”, luidt een andere mening. „Ik zelf heb nooit gerookt. Maar ik vind dat we in een vrij land leven”, stelt een ander.

Toch zijn de respondenten verdeeld over de rol van de overheid als het om de gezondheid van de bevolking gaat. Iets meer dan de helft vindt dat overheid zich daar niet mee mag bemoeien, maar 41% van de stellingdeelnemers snapt de bemoeienis wel.

Voorstanders van overheidsbemoeienis noemen vooral het ‘meeroken’ door niet-rokers als reden. „Harde maatregelen zijn de enige manier om het roken, maar vooral ook het meeroken uit te bannen. Iedereen die ongewild meerookt moet beschermd worden door de overheid”, schrijft iemand. „Elke extra zieke niet-roker die voorkomen kan worden, is een stap vooruit”, vindt ook een andere voorstander.

Maar velen twijfelen wel of het nut heeft om de verkoop van tabak te beperken tot speciaalzaken. Zo’n 65% denkt niet dat er minder jongeren beginnen met roken als sigaretten worden geweerd uit de supermarkt. Veel respondenten vrezen dat het zelfs een averechts effect zal hebben. „Als sigaretten bijna nergens meer te koop zijn, krijgt het juist een extra aantrekkingskracht op jongeren”, klinkt het regelmatig. „Doordat tabakswaren steeds duurder worden en minder makkelijk verkrijgbaar, zal het gebruik van drugs als genotsmiddel verder toenemen”, is ook een gedeelde vrees. Ook het demotiverende effect op bestaande rokers, wordt in twijfel getrokken. Bijna driekwart gelooft niet dat het verkoopverbod het aantal rokers terug zal dringen. „Roken is een verslaving, daar kom je niet zomaar vanaf”, stelt iemand. „Mensen die willen roken, doen dat toch wel”, denkt ook een ander. „En laat die tankstations toch sigaretten en dergelijke verkopen. De inkomsten die zij hebben zijn al zo marginaal.”

Zelfs een algemeen rookverbod zal volgens een meerderheid van de respondenten (60%) geen zoden aan de dijk zetten. „Stoppen met roken moet vanuit jezelf komen; daar kan geen rookverbod tegenop. Een rookvrije samenleving is een utopie”, stelt iemand. “Gewoon radicaal tabaksfabrieken sluiten is de enige oplossing.”