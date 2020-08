Uitslag Stelling: Barça is Koeman gegund

De coach krijgt veel lof toegezwaaid van de respondenten. Bijna allemaal vinden ze Koeman een goede trainer. Daarbij vindt een overgrote meerderheid de overstap van de voormalige sterspeler van de Catalaanse club begrijpelijk. Een stemmer gunt het de trainer van harte: „Dit was waar hij naartoe werkte. Het was zijn liefste wens en die komt nu uit.” Iemand anders: „Het Nederlands elftal leiden is altijd een ondankbare gok. Je kunt beter clubtrainer zijn.”

Toch zijn er ook tegengeluiden. Een respondent vermoedt dat Koeman zich heeft laten leiden door het geld. „Dat hij de uitdaging zo geweldig vindt, is echt een dooddoener.”

De deelnemers verwerpen bijna allemaal de suggestie dat Koeman het Nederlands elftal erbij zou kunnen doen. Een respondent: „Het elftal is goed in elkaar gezet door Ronald. Het enige dat een nieuwe trainer hoeft te doen, is deze lijn voortzetten.”

Iemand anders heeft een tip voor de KNVB: „Zoek een jonge trainer die de klus kan afmaken.”

Vorige week ging Barcelona nog met 8-2 roemloos ten onder tegen het Duitse Bayern München. Een flinke meerderheid van de respondenten vindt dan ook dat het gouden team met onder anderen Messi op zijn retour is. De meeste deelnemers denken dat Ronald Koeman het team weer nieuw leven in kan blazen. Een analyse: „Hij gaat Frenkie de Jong op de plek zetten waar hij hoort te staan en hij krijgt Messi weer aan het voetballen.” Een andere stemmer: „Bij Oranje en bij Feyenoord heeft hij laten zien dat hij een elftal weer uit de as kan doen herrijzen.”

Iemand anders sombert juist: „Je zal zien dat hij snel weer wordt ontslagen als hij niet snel tot resultaten komt.”

Wie moet er dan trainer worden van het Nederlands elftal? Veruit de meeste respondenten kiezen voor Louis van Gaal. Peter Bosz komt op de tweede plaats. Een respondent: „De enige die dit kan, is Louis van Gaal. Ik vind dat we die moeten vragen.” Iemand anders over Van Gaal: „Waarschijnlijk de enige die de arrogante eikels van Oranje aan het voetballen krijgt.”

Slechts een derde is positief over de kansen voor Oranje tijdens het naar volgend jaar verplaatste EK. Een deelnemer die het somber inziet: „Het is een emmer vol onzekerheden, met weinig echte sterspelers, behalve Virgil van Dijk.” Een positief geluid: „Nederland heeft nu een goede lichting voetballers. Met een coach die verbindend is, zal Oranje hoge ogen gaan gooien.”

Het antwoord op de vraag of dat EK nog wel doorgaat volgend jaar, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft denkt van wel, de andere helft van niet. „Het is totaal onzeker of dat EK wel doorgaat, dus ik snap wel dat Koeman daar niet op gaat wachten.” Zo’n zelfde beeld is te zien bij de vraag of stemmers nog wel genieten van voetbal, alleen op tv en zonder publiek. De ene helft vindt het nog wel leuk om te kijken, de andere helft niet. Tenslotte wensen heel veel stemmers de kersverse trainer van Barcelona succes. Een van hen: „Doe in deze onzekere tijden vooral datgene waar je hart ligt.”